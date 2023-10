Vítor Campelos, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após vitória por 2-0 frente ao Casa Pia:

«Entrámos bem no jogo, preparamos bem o jogo, contra uma equipa com os processos bem assimilados. O Casa Pia só tinha sofrido quatro golos, é uma equipa organizada e que sai bem no contra-ataque, por isso tínhamos de ser uma equipa muito equilibrada. Na primeira parte faltou-nos ser mais incisivos no último terço.

Falamos isso no intervalo, porque teríamos de melhorar nessa zona. Creio que acabámos por fazer um bom jogo, foi uma vitória justa, tivemos sempre o controlo, contra uma equipa bem trabalhada e organizada. Estamos satisfeitos com o nosso desempenho.

[este onze é a melhor versão do Gil Vicente?] A melhor versão do Gil Vicente seria jogar com os 26 porque todos trabalham de uma forma inexcedível. Vai haver momentos da época em que uns jogadores vão estar mais preparados do que outros e poderá haver alterações. Estes jogadores que jogaram deram boa resposta e, para aquilo que preparamos, era o melhor onze.

[mentalidade atacante já fazia parte do esquema do jogo?] Se estiver atento aos nossos jogos em casa, tivemos duas vitórias e marcamos cinco golos em cada. Somos uma equipa que procura jogar bem e com isso estamos mais perto de ganhar. Tentámos também valorizar os jogadores. Procuramos sempre ter um futebol atrativo, mas sabemos que não jogamos sozinhos e se olharmos para a tabela vê-se que está tudo muito equilibrado.

[exibição de Depú] O Depú teve uma lesão e teve de ser operado e, por isso, teve umas semanas fora. Está a adaptar-se à nossa forma de jogar, mas tem correspondido e por isso temos de estar contentes pelo desempenho dele. A vida dos avançados é feita de golos, não só pelo que finaliza, mas pelo trabalho que tem com a equipa».