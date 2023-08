O Gil Vicente visita o Vizela nesta sexta-feira (20h15), na 4.ª jornada da Liga 2023/24. Vítor Campelos acredita que a sua equipa «vai dar uma boa resposta», após um triunfo na ronda inaugural e duas derrotas consecutivas.

«Temos de consolidar o que fizemos de bom nos últimos jogos, e prolongá-lo durante mais tempo. Se assim fizermos, vamos traduzir isso em pontos. Perspetivo um jogo difícil, num campo tradicionalmente difícil, frente a um adversário muito competitivo, sobretudo quando joga perante os seus adeptos. Cabe-nos melhorar as coisas boas que temos feito para podermos dar uma resposta», salientou o treinador.

Vítor Campelos falou ainda sobre a reformulação do grupo de trabalho: «Continuamos a crescer. Chegaram muitos jogadores novos, durante várias semanas, e foi necessário uma adaptação. Espero que o mercado feche rápido, e que a paragem para a seleção seja útil para dar mais estabilidade de trabalho com o plantel formado.»

«Nenhum treinador pode dizer que está satisfeito com o que tem, quer sempre mais. Neste momento tenho os melhores jogadores do mundo, mas até ao fim do mercado tudo pode acontecer, quer em entradas, quer em saídas, porque também há interesse em jogadores nossos», concluiu o treinador do Gil Vicente.