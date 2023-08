Vítor Campelos, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após vitória por 5-0 frente ao Portimonense:

«Fizemos um bom jogo. Entramos com o nervoso miudinho da primeira jornada. O Portimonense entrou bem, podia ter marcado e acabamos por marcar nós. Depois a equipa controlou a partida e acabámos por ganhar bem. Tal como disse na antevisão, isto é uma maratona de 34 provas de 100 metros e só ganhamos a primeira corrida. É um campeonato extremamente competitivo.

[o que gostou mais no jogo?] Gostei do comprometimento da equipa. Temos jogadores novos na equipa e no país, que ainda se estão a adaptar, mas houve boas jogadas, como a do terceiro golo, que foi excelente. Houve muita entrega, boa postura e mesmo com o resultado favorável estiveram concentrados.

[exibição de Dominguez] Não gosto de individualizar. No geral a equipa esteve bem, o Fujimoto comprometeu-se a marcar mais golo, porque estava a faltar,e hoje já marcou dois. O Maxime é um jogador com muita qualidade e quando estiver bem e com ritmo, vai ajudar a equipa. Mas outros também se exibiram bem, mas ainda há muitas coisas a melhorar.

[o que há a melhorar?] Sofremos duas ou três transições que não deram golo, mas temos que estar mais equilibrados, temos de melhorar a qualidade do passe. São dois exemplos de coisas a melhorar.»