Vítor Campelos diz que o Gil Vicente precisa de estar alerta para o jogo com o Boavista. Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com os boavisteiros, o treinador dos gilistas afirmou ainda que está à espera de um conjunto axadrezado galvanizado.

«Esta equipa do Boavista é boa e, se virmos as individualidades, também tem bons jogadores. O facto de terem passado por alguns problemas pode fortalecer o grupo. Temos de estar com muito cuidado, e ainda mais em alerta, pois, quando surgem problemas, é quando as equipas se galvanizam mais.»

O Gil Vicente não vence há sete jornadas e Vítor Campelos sabe que a sua equipa precisa urgentemente de pontos.

«Sabemos que nesta altura precisamos de pontuar. Por um ou outro motivo, alguns que até nos foram alheios, não temos quatro ou cinco pontos que merecíamos. Mas, agora, há que olhar em frente e encarar este próximo jogo como o mais importante da época.»

Apesar do momento menos bom, o Gil Vicente continua a ser o melhor ataque da Liga quando joga em casa, em igualdade com o Sporting. Vítor Campelos quer manter o registo no jogo com o Boavista.

«É sempre bom regressarmos a casa e sentirmos o conforto dos adeptos. Queremos entrar fortes e mandar no jogo. Somos muito concretizadores no nosso estádio, mas o importante é marcar e ganhar, seja em que minuto for. Temos de marcar mais golos que o adversário, e estar atentos a pormenores defensivos.»

O encontro entre o Gil Vicente e o Boavista está marcado para este sábado, às 15h30.