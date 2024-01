Vítor Campelos, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após vitória por 1-0 frente ao V. Guimarães:

«Antes de mais dizer que assistimos a um fantástico jogo dentro e fora de campo e o futebol saiu valorizado. Sabíamos que íamos defrontar uma equipa muito forte, bem orientada e que sabe o que faz e por isso está a fazer um excelente campeonato. Mas nós também sabíamos que queríamos fazer e preparamos bem o jogo. Sabemos que o Vitória explora bem a profundidade e a largura e eram dois momentos do jogo que tínhamos de estar concentrado e creio que conseguimos.

Somos uma equipa que gosta de ter bola e procurar espaços para chegar ao último terço e procurar situações de finalização. Na primeira parte, houve uma oportunidade para cada lado. Na segunda parte, creio que tivemos mais controlo de jogo e acabámos por vencer o jogo justamente contra um adversário fortíssimo. Muito satisfeitos pelo que fizemos, pela qualidade que demonstramos, mesmo algumas contrariedades, conseguimos fazer um bom jogo.

[importância do fator casa] Temos feito excelentes resultados em casa, penso que estaremos no top 5. Mas mesmo fora de casa perdemos pontos que não deveríamos ter perdido e acabámos por fazer isso a semana passada. O campeonato é uma maratona e muito competitivo. Numa equipa como a do Gil Vicente, em que saíram 13 jogadores, e reconstruir uma cassa é um trabalho moroso. Estamos muito satisfeitos com a postura e dedicação dos jogadores e só com esse empenho é que nos pode levar a praticar um futebol positivo.

[posição na frente de Félix Correia] Saiu o Baturina, o Depú está lesionado, o Alipour teve uma recaída da lesão que teve e procuramos um jogador que tenha a capacidade de ser pressionante e que seja rápido. Ele hoje fez inúmero sprints para pressionar a defesa do Vitória. Já jogamos com o Miro e com o Miguel, o Alipour está a ficar melhor e os que derem mais garantias durante a semana, são os que vão jogar.

[estreia de Castillo] Fez um bom jogo a par de todos os colegas. Muitas vezes estes jogadores que vêm de campeonatos em que o ritmo de jogo é mais baixo têm dificuldades na adaptação. Ele de dia para dia está melhor e hoje num jogo de grande exigência, acabou por fazer um bom jogo. Nos minutos finais, por já não jogar há muito, estava estafado e teve de ser substituído. Tem qualidade de passe, mas tem de melhorar em termos posicionais e ele está a evoluir nesse sentido. Está identificado com o processo e que deu uma boa resposta».