Declarações de Vítor Oliveira, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o empate (2-2) frente ao Sp. Braga:

«Há que dar os parabéns aos jogadores pelo que fizeram na segunda parte. A primeira parte foi muito difícil por mérito do Sp. Braga, criou-nos muitos problemas, embora nós também tivéssemos ajudado porque faltou-nos agressividade nas bolas divididas. A chave do jogo acaba por ser a expulsão do central do Sp. Braga. Contra dez percebemos que poderíamos ter um resultado diferente. Subimos as linhas e fizemos o mais difícil, que foi fazer um golo, que sabíamos que ia perturbar o Sp. Braga. É um prémio para o que fizemos na segunda parte, trata-se de um ponto excelente porque vínhamos de uma derrota copiosa e é um ponto frente a uma das melhores equipas do campeonato».

[Substituição forçada de Soares condicionou?] «É um jogador muito importante na nossa equipa, é um jogador de equilíbrios. Não deixa que a equipa se desorganize. A sua saída é sempre penalizador a para a nossa equipa.

[Equipa habituada a reagir a adversidade?] «Com a expulsão percebemos que era possível dar a volta. Fizemos um bom aproveitamento disso. A nossa equipa tem virado alguns jogos. Temos capacidade de luta, a nossa equipa não cheira a perfume mas cheira a suor porque trabalha muito. Tivemos nos pés a possibilidade de marcar o terceiro, mas seria até injusto para o Sp. Braga».

[Estreia de Vítor Carvalho] «É um jogador de qualidade, apostámos nele pela sua juventude e qualidade técnica. Teve a oportunidade fazer dois golos, o que é fantástico. Chegar, ver e vencer. Tem enorme potencial e se tiver uma boa adaptação pode fazer carreira».