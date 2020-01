O treinador do Gil Vicente assume que a visita deste domingo ao Tondela, em jogo da 15.ª jornada, tem importância acrescida para as contas da classificação.

«Consideramos este jogo muito importante, entre duas equipas que lutam pelos mesmos objetivos. O adversário não tem sido muito feliz em casa, mas temos de ser uma equipa muito concentrada e disciplinada para trazer pontos», referiu Vítor Oliveira em conferência de imprensa.

O técnico do Gil Vicente explicou ainda que o Tondela «precisa de espaço para jogar em casa», mas rejeitou uma postura passiva: «Se colocarmos o autocarro à frente da baliza e esperar, normalmente as coisas não correm bem. Vamos dividir o jogo, minimizar os pontos fortes deles, dar qualidade ao nosso jogo, chegar à frente e ter eficácia. Estamos com expectativas muito boas», acrescentou.

O Tondela-Gil Vicente está agendado para as 15 horas deste domingo.