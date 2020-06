Declarações do treinador do Gil Vicente, Vítor Oliveira, na conferência de imprensa após a derrota frente ao Portimonense (1-0), em jogo da 25.ª jornada da Liga:

«Duas partes completamente distintas em que fomos melhores na primeira. Ocupámos bem os espaços e conseguimos chegar à área do adversário com alguma facilidade, mas não tivemos critério nem boas decisões no último terço. Desperdiçámos três ou quatro situações - em que em duas delas estávamos quatro para dois - em que podíamos ter feito melhor. Na segunda-parte o jogo estava morno nos primeiros cinco minutos e acabámos por sofrer um golo daqueles que merecia ter gente no estádio: fantástico. A partir daí deixámos de existir e fizemos uma exibição preocupante para aquilo que pretendemos porque ainda precisamos de pontos e temos de os conquistar o mais rapidamente possível.»

«A primeira-parte foi motivadora, a segunda completamente desanimadora. Neste momento não sabemos aquilatar com critério bem definido o que as equipas valem. Este campeonato vai ser muito difícil para muita gente, incluindo o Gil Vicente, não sabemos muito bem o que vai acontecer e pelo menos nestes primeiros três ou quatro jogos as surpresas vão suceder com alguma facilidade. As equipas não têm ritmo e isso viu-se nos últimos 25 minutos fracos para um jogo do nível de primeira liga, com pouca qualidade.»