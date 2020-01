Declarações do treinador do Gil Vicente, Vítor Oliveira, na sala de imprensa do Estádio da Capital do Móvel, após o empate ante o Paços de Ferreira, em jogo da 17.ª jornada da Liga:

«Jogo difícil, a guerra dos pontos começa a agudizar-se. Toda a gente quer pontos, houve uma guerra tremenda pelos pontos. Penso que está de acordo com o que as equipas produziram. Jogo nem sempre bem jogado, mas emotivo. Estava a adivinhar-se o golo, que podia ser decisivo. Quem marcasse, ficaria próximo de ganhar. Não houve grandes oportunidades, lembro-me de duas cabeçadas na nossa barra, mas o Naidji perdeu uma bola mesmo na cara do guarda-redes, o Sandro driblou o guarda-redes e atirou ao lado.»

«Seria penalizante para alguma das equipas a derrota. A vitória não devia premiar uma das equipas, nenhuma esteve tão brilhante ou com qualidade que merecesse os três pontos. O ponto será mais saboroso para a equipa que joga fora. Normalmente, para a equipa que joga em casa nestes jogos, a vitória é o que mais interessa. Conseguimos um ponto, de acordo com o que as equipas produziram.»

[Kraev:] «Concordo que não fez um jogo ao nível do que já tem feito, esteve algo longe até, mas este jogo era difícil. Podemos realçar um atleta neste jogo pelo empenhamento, houve muitos de parte a parte. O Kraev não conseguiu adaptar-se, para além da marcação que sofreu pelo médio do Paços e realmente passou um bocadinho ao lado do jogo, mas passaram vários. Se calhar nos jogos mais mediáticos, não diria mais mediáticos em termos de público ou de comunicação social, são mais mediáticos porque é com clubes grandes. A ideia com que fico é que os meus jogadores têm mais espaços. Havendo espaço, sobressai.»

[Ausência de Rúben Ribeiro:] «Está aleijado, esteve uma semana aleijado.»

[Aplausos dos adeptos do Paços:] «Já corri Portugal de norte a sul. É gratificante, alimenta-nos o ego e é um indicador da forma como tratamos as pessoas pelo sítio onde passamos. Quem é bem tratado, gosta de tratar bem. Alimenta o nosso ego.»

[Gil deixa um ou dois homens na frente nas bolas paradas:] «Não é normal, há equipas que fazem isso, outras não, maior parte não. Visa fundamentalmente fazer um aproveitamento de homens que não são fortes no jogo defensivo e que podem acrescentar no ofensivo, numa transição criar perigo.»