Declarações do treinador do Gil Vicente, Vítor Oliveira, na flash interview da SportTV, após a derrota frente ao Benfica, por 1-0, em jogo da 22.ª jornada da Liga:

[O que faltou?] «Faltou aquilo o que nos tem faltado, que é uma boa decisão no último passe e na finalização. Na primeira parte o Benfica foi melhor, depois equilibrámos. Perdemos uma boa oportunidade de pontuar com o Benfica, está desgastado, os últimos resultados dão mais intranquilidade. O Benfica da segunda parte estava ao nosso alcance e há que dar os parabéns ao vencedor.»

[Empate era mais justo?] «Senti que podíamos ter chegado ao empate, no segundo tempo tivemos mais perto do golo do que o Benfica. Mas não fomos muito esclarecidos no último terço, não conseguimos aproveitar, os jogadores trabalharam muito, é evidente que sim, mas podíamos ter sido melhores no ataque.»

[Gil continua tranquilo?] «Não estamos minimamente tranquilos, e dou o exemplo do FC Porto, estava a sete pontos do Benfica e agora está só a um ponto. Isso pode acontecer com as equipas do fundo da tabela também. Temos de estar com os pés bem assentes no chão e temos de ter noção que ainda vamos sofrer.»