O técnico do Gil Vicente, Vítor Oliveira, defendeu que a sua equipa tem qualidade para discutir a partida no Bessa, um dos «campos tradicionalmente mais difíceis do campeonato».



«Temos armas suficientes para discutir o resultado num dos campos tradicionalmente mais difíceis do campeonato. Se formos iguais a nós próprios, poderemos ser um forte opositor e manter a dúvida do resultado até ao fim. Vai ser um jogo muito equilibrado e estamos com expectativas positivas», anteviu, em conferência de imprensa.



O treinador considera que o sucesso do conjunto de Barcelos passa por uma melhor definição nos ataques.



«O problema da definição deve-se às características dos próprios jogadores: há equipas com maior facilidade do que outras em resolver no último terço, até porque elementos dessa qualidade não abundam. Tentámos treinar e passar confiança aos jogadores, para termos possibilidades de fazer mais golos», frisou.



Vítor Oliveira falou sobre Hugo Vieira, avançado recrutado em janeiro depois de quase 12 meses sem competir.

«É um jogador conhecido do futebol português, que tem as deficiências naturais de quem esteve praticamente um ano sem competir. Ainda está à procura da forma e tem de trabalhar para chegar o mais rapidamente possível à equipa principal», afirmou.

O Gil Vicente, 11.º classificado da Liga, com 26 pontos, desloca-se a casa do Boavista, nono colocado, com 28, no sábado, às 20h30. A partida da 23.ª ronda vai ter arbitragem do lisboeta Hélder Malheiro.