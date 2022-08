FIGURA: Kiko Bondoso (Vizela)

Iniciou a recuperação vizelense. Ora na direita ora na esquerda, Kiko Bondoso foi sempre uma seta apontada à baliza gilista. Excelente reação quando o esférico lhe caiu aos pés, fuzilando Andrew e reduzindo o marcador. Já na segunda metade ficou perto do golo, acertando no ferro, mas estava em posição irregular.

MOMENTO DO JOGO: Penálti assinalado pelo VAR

A primeira ocasião de perigo foi criada pelos galos, com um remate de Boselli para defesa de Buntic e com Navarro a falhar a recarga. Porém, o árbitro – e a generalidade dos adeptos – não viram o puxão na camisola de Raphael Guzzo ao avançado espanhol. Alertado pelo VAR, Manuel Oliveira foi ver as imagens e assinalou a grande penalidade que mudou o rumo do jogo.

OUTROS DESTAQUES

Fran Navarro (Gil Vicente): Regresso aos golos do avançado espanhol do Gil Vicente. Fran Navarro já havia marcado em Vizela a temporada passada e voltou a fazer o gosto ao pé. Na transformação da grande penalidade, não tremeu e abriu o ativo.

Samu (Vizela): É o pulmão do meio campo vizelense e é por ele que passa todo o jogo da equipa de Álvaro Pacheco. Foi o primeiro a criar perigo para a baliza gilista, mas Andrew negou-lhe o golo. Na segunda metade assistiu Osmajic para golo, mas o montenegrino estava em fora de jogo.