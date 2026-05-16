Declarações do jogador do Gil Vicente, Zé Carlos, à SportTV, após a derrota por 2-0 ante o Sporting, em jogo da 34.ª e última jornada da Liga portuguesa:

Jogo

«Acho que houve duas partes distintas. Na segunda parte, acho que conseguimos aplicar o nosso futebol e o que vínhamos fazendo. Acho que corrigimos o essencial ao intervalo e demos uma imagem diferente. Acho que há duas partes completamente diferentes.»

Europa ficou perto

«Orgulho, acho que o Gil Vicente tem de ser mais isto todas as épocas. Obviamente, não vamos lutar pela Europa todos os anos, mas dando uma imagem como este ano, estamos mais próximos de nos afirmarmos nos dez primeiros em todos os anos, pelo menos. É um projeto em crescimento e tem tudo para correr bem.»

Bases para o futuro

«As bases estão criadas, acho que sobretudo há que ter estas bases, não adianta, se calhar, irmos à Europa este ano e, no próximo, estarmos a lutar pela permanência. Importante é fazermos épocas consecutivamente sólidas e acho que o Gil Vicente está próximo. Uma palavra para os nossos adeptos, estiveram sempre connosco, em casa e fora e é dar os parabéns a toda a gente que trabalha diariamente no clube. Não deixa de ser uma época extraordinária.»