A FIGURA: João Mário

Esteve algo discreto nos 45 minutos iniciais, mas cresceu na etapa complementar. Com(o) ele, cresceu o Benfica. João Mário tornou-se a bússola do futebol encarnado, distribuindo com critério e velocidade. Visou também a baliza de Niasse, esteve perto do golo e foi dele o canto do qual nasceu o 1-1 das águias e voltou a ter papel preponderante no 2-1.

O MOMENTO: golo de Gilberto. MINUTO 88

A Luz estava em chamas e os adeptos ainda não estavam preparados para a desilusão. Empurraram a equipa para a reviravolta e foram recompensados aos 88 minutos pelo improvável Gilberto, que lhes entregou os três pontos e a liderança isolada na Liga.

OUTROS DESTAQUES

Rafa: foi um dos três jogadores que Jorge Jesus lançou em jogo logo no arranque da segunda parte e a sua entrada permitiu ao Benfica ser muito mais acutilante ofensivamente. Assinou o 1-1 num desvio ao segundo poste e ensaiou algumas boas combinações com os companheiros. Faltou-lhe por vezes algum critério, mas a isso deveram-se dois fatores: só sabe jogador a alta velocidade e o metro quadrado estava caríssimo para a equipa da casa.

Gilberto: mal-amado pelos adeptos do Benfica, marcou o golo da vitória dos encarnados, mas também contribuiu para o crescimento dos encarnados na etapa complementar. Desperdiçou um golo feito logo a abrir, mas não se deixou afetar por isso e esteve muito acutilante. Esteve no início da jogada do 2-1, junto à linha lateral, e arrancou em diagonal até ter uma bola à mercê para o remate certeiro.

Salvador Agra: foi, sem grande surpresa, um dos elementos mais solicitados quando o Tondela saía para o contra-ataque e foi dele o golo que silenciou a Luz na primeira parte. Explorou o espaço entre Grimaldo e Vertonghen e rematou colocado para o 0-1 no único remate dos visitantes nos 45 minutos iniciais. Alguns minutos após o golo voltou a deixar a defesa encarnada em sobressalto numa diagonal.

Undabarrena: depois de três jogos como suplente utilizado, estreou-se a titular pelos beirões no maior palco do futebol português. Demonstrou excelente ocupação de espaços num meio-campo a três do Tondela que se foi superiorizando ao das águias. Soberba leitura do jogo no momento em que descobriu Salvador a esgueirar-se entre Grimaldo e Vertonghen no golo que colocou os visitantes a vencer.

Babacar Niasse: todas as defesas são, pois claro, defensáveis. Mas depois há aquelas que são defensáveis por poucos guarda-redes e o senegalês do Tondela fez pelo menos duas dessas. Na primeira parte a remate de João Mário e na segunda a negar o golo a Gonçalo Ramos num dos períodos de maior sufoco dos encarnados e, depois, novamente a João Mário e a Grimaldo. Notável entre os postes, concentrado e rápido quando teve de sair deles.

Eduardo Quaresma: revelou frieza em quase todas as ações defensivas. Jogou limpo e, apesar da juventude, foi a voz de comando dos beirões. Acumulou interceções e foi quase insuperável no um para um. No 2-1 do Benfica fez mais um corte soberbo, mas a bola ficou à mercê de Gilberto.