Mehdi Taremi igualou este domingo João Mário no segundo lugar da lista dos melhores marcadores, com o golo no FC Porto-Casa Pia (2-1), ficando ambos a apenas um golo de Gonçalo Ramos, que se tinha isolado, no sábado, na liderança dos melhores marcadores da Liga, com um golo na vitória por 5-1 ante o Portimonense.

Já em Braga, Ricardo Horta marcou no triunfo do Sp. Braga sobre o Santa Clara (5-3) e é o sexto melhor marcador, de forma isolada. Abel Ruiz juntou-se ao grupo dos jogadores com oito golos.

MELHORES MARCADORES:

18 Golos:

Gonçalo Ramos (Benfica)

17 Golos:

João Mário (Benfica)

Mehdi Taremi (FC Porto)

16 Golos:

Fran Navarro (Gil Vicente)

15 Golos:

Pedro Gonçalves (Sporting)

13 Golos:

Ricardo Horta (Sporting de Braga)

12 Golos:

Yusupha Njie (Boavista)

10 Golos:

Simon Banza (Sporting de Braga)

Iuri Medeiros (Sporting de Braga)

9 Golos:

Francisco Trincão (Sporting)

8 Golos:

Rafael Mujica (Arouca)

Ivan Jaime (Famalicão)

Galeno (FC Porto)

Nuno Santos (Sporting)

André Vidigal (Marítimo)

Abel Ruiz (Sporting de Braga)