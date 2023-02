João Mário é, agora, líder isolado da lista de melhores marcadores da Liga.

O internacional português apontou um bis na vitória do Benfica sobre o Vizela e passa a somar 14 golos na prova.

Desta forma, João Mário aproveita a ficha em branco que Gonçalo Ramos deixou no encontro no Minho e salta para o topo desta classificação, já que o avançado tem 13 golos. Seguem-se Pote, do Sporting, e Fran Navarro, do Gil Vicente, ambos com 12 tentos.

O top de goleadores da Liga:

- 14 Golos:

JOÃO MÁRIO (Benfica)

- 13 Golos:

GONÇALO RAMOS (Benfica)

- 12 Golos:

FRAN NAVARRO (Gil Vicente)

PEDRO GONÇALVES «POTE» (Sporting)

- 11 Golos:

MEHDI TAREMI (FC Porto)

- 9 Golos:

SIMON BANZA (Sporting de Braga)

YUSUPHA NJIE (Boavista)

- 8 Golos:

GALENO (FC Porto)

RICARDO HORTA (Sporting de Braga)

- 7 Golos:

ODAY DABBAGH (Arouca)

Abdu-Aziz Yakubu (Rio Ave)

VITINHA (Sporting de Braga)