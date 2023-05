O póquer em Famalicão lançou Mehdi Taremi para a liderança da lista de melhores marcadores da Liga.

O avançado iraniano do FC Porto entrou na jornada com 17 golos, a um do benfiquista Gonçalo Ramos, mas fez quatro golos em Famalicão (três dos quais de penálti), e lidera agora a lista com 21 tentos.

O pódio fica completo com João Mário, também do Benfica, com 17 golos.