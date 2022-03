Ricardo Horta fez o golo do Sp. Braga no Bessa e subiu ao segundo lugar na lista dos melhores marcadores, agora a cinco golos do líder Darwin. Já Taremi igualou Fran Navarro no quarto lugar, enquanto Evanílson continua a subir na tabela e já está no sexto lugar, em iguldade com Estupiñan, que esta jornada também marcou.

Lista dos melhores marcadores:

1. Darwin Núñez (Benfica), 20 golos

2. Ricardo Horta (Sporting de Braga), 15 golos

3. Luis Díaz (FC Porto), 14 golos

4. Mehdi Taremi (FC Porto), 13 golos

Fran Navarro (Gil Vicente), 13 golos

6. Evanilson (FC Porto), 11 golos

Simon Banza (Famalicão)

Óscar Estupiñan (Vitória de Guimarães)

9. Petar MUSA (Boavista), 9 golos

Paulinho (Sporting)

11. André Franco (Estoril Praia), 8 golos

Samuel Lino (Gil Vicente) Brasil