Gonçalo Braga deixou o Sporting de Braga e assinou contrato profissional com o Sporting.



O lateral-direito, que vai integrar os sub-19 dos leões, admitiu que a decisão de rumar aos leões «foi fácil».



«O Sporting é visto como uma equipa que aposta muito na formação e está a ser recompensado, por isso foi muito fácil aceitar a proposta, nem pensei duas vezes», disse, aos meios do clube.



Natural da vila minhota de Paredes de Coura, o jovem de 17 anos vai viver na Academia de Alcochete e apresentou-se como um jogador «rápido e de equipa, que gosta de pôr intensidade no jogo e de jogar tanto por dentro como por fora».