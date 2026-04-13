Declarações de Gonçalo Feio, treinador do Tondela, na flash-interview da Sporttv, após o empate (2-2) frente ao Gil Vicente, em jogo da 29ª jornada da I Liga, disputada esta segunda-feira, 13 de Abril.

[Que leitura faz desta partida?]

Jogámos contra uma grande equipa, muito bem oleada que não é por acaso que está a lutar por lugares europeus.

Na primeira parte, acho que encaixámos bem a pressão, talvez não tivessem à espera disso. E isso permitiu levar o peso do jogo para o campo contrário. Com bola, tivemos capacidade de, através de superioridade, ter longos períodos de bola em campo contrário. O próximo passo é criar mais oportunidades.

Fomos competentes, sofremos o golo numa bola parada para a qual estávamos preparados. Podíamos ter protegido melhor a entrada da área.

Sabíamos que eles iriam assustar, na segunda parte. Os nossos timings de pressão não foram tao bons e, também, o peso do jogo veio para o nosso campo. Acho que faz parte do crescimento e do ganhar confiança de que precisamos. Acredito nestes jogadores.

Temos coisas a trabalhar no bloco baixo, acho que jogámos com uma equipa forte nas bolas paradas. Quero sublinhar, num cenário complicado, o acreditar da equipa. Não festejando no balneário, acho que, nesta missão que temos, foi um ponto importante.

Acho que as pessoas de Tondela não saem daqui felizes, mas orgulhosas do que a equipa apresentou.

[Acredita que conseguiram alterar as dificuldades da segunda parte com as substituições que fez?]

Entendo que, neste momento da época, cada passe, cada bola, tem tanto peso... Nesta altura de crescimento, com 11 treinos, acredito que seja ainda difícil ligar por dentro em campo próprio. É algo que podíamos ter feito com a superioridade do falso 9 por dentro.

Depois, a substituição do Yaya pelo Hugo dá-nos características diferentes; acho que o Gil foi muito competente também nas segundas bolas. Houve uma evolução face ao último jogo, mas temos de ter maior capacidade de entrar na área contrária.