O treinador Gonçalo Feio reconheceu, este sábado, em conferência de imprensa, que só a vitória interessa ao Tondela, na deslocação a Rio Maior para defrontar o Casa Pia, em jogo da 32.ª jornada da Liga. O Tondela, no 17.º e penúltimo lugar, em zona de despromoção, com 22 pontos, defronta o Casa Pia, 16.º, com 26, pelas 15h30 de domingo. Siga o jogo ao minuto, no Maisfutebol:

Preparação para o jogo e necessidade de vencer:

«Vejo a equipa concentrada, com noção de quão importante é o jogo. Não há que esconder, nem usar eufemismos. Jogamos contra uma equipa que se calhar tem dois resultados que lhe podem interessar e a nós só pode interessar-nos um resultado. Temos de estar preparados para um jogo duro, de detalhe, de carácter e jogar o jogo. A emoção tem de acabar no momento que os jogadores se foquem nas suas funções e no seu papel com a equipa.»

Sobre o Casa Pia:

«É uma equipa que tem capacidade para jogar, tem intérpretes para jogar e tem soluções, no transporte da bola ou nas segundas bolas e a pressionar, o que faz muito bem. Nós temos de ter a capacidade de nos adaptar.»