O treinador do Tondela, Gonçalo Feio, referiu esta sexta-feira, em conferência de imprensa, que quer a sua equipa com a «cabeça fria e o coração quente» em Arouca, no jogo da 34.ª e última jornada, em que se decide a permanência no campeonato (sábado, 18h00). Os beirões estão no 17.º e penúltimo lugar e não dependem de si, estando obrigados a pontuar. Nesta última jornada, o Tondela também depende do resultado de outras equipas como o Casa Pia e Estrela da Amadora (ambas com mais um ponto).

Jogo

«[Vai ter de ser] mais um “dia à Tondela” como já aconteceu no final de outros quatro campeonatos. Para isso temos de focar-nos no que é o plano de jogo e nas nossas tarefas. Preparar o jogo é um processo, mas depois há coisas que esta equipa tem demonstrado e que não são um processo.»

«[A equipa tem de] ser constante na atitude, concentração, gestão das emoções para fazer as coisas certas no momento certo, o pensar o jogo, acelerar e sofrer quando tiver de ser. Esta equipa já demonstrou que o sabe fazer, porque num momento difícil em que, se calhar, já pouca gente acreditava, recusou cair. Os jogadores recusaram cair e temos de ter mais um dia assim: cabeça fria e coração quente é uma boa analogia para o que vai ser preciso».

Adversário e luta pela permanência

«Um campo difícil, contra uma equipa que joga muito bem futebol e isso já é missão difícil o suficiente para nós nos estarmos a preocupar com outras coisas completamente alheias a nós.»

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