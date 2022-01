Gonçalo Inácio é mesmo baixa para a visita do Sporting aos Açores, na próxima sexta-feira, para o embate da 17.ª jornada frente ao Santa Clara, depois do teste de PCR ter confirmado o resultado positivo à covid-19. Em sentido contrário, Ugarte regressa esta quarta-feira ao trabalho.

O central foi afastado do plantel depois de um resultado positivo num teste antigénio na manhã de terça-feira, mas a confirmação só chegou de madrugada, com o teste PCR (Polymerase Chain Reaction), mais fidedigno, a confirmar o afastamento do jovem central que, agora, vai cumprir um período de isolamento.

Uma baixa para Ruben Amorim que, por outro lado, já vai poder contar com Feddal que recuperou da lesão que sofreu no dérbi com o Benfica e já treinou na terça-feira sem limitações.

Gonçalo Inácio começa agora o período de isolamento no mesmo dia em que Ugarte termina o seu. O jovem médio uruguaio acusou positivo, pela segunda vez, no primeiro treino a seguir ao Natal, mas já cumpriu os dez dias de quarentena e já foi dado como apto para o treino desta quarta-feira. De fora, além de Gonçalo Inácio, fica ainda Bruno Tabata que também acusou positivo a 30 de dezembro e ainda vai ter de aguardar mais uns dias.