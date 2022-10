Com o golo apontado este sábado no triunfo do Benfica sobre o Desportivo de Chaves (5-0), Gonçalo Ramos isolou-se na lista de melhores marcadores da Liga, agora com sete golos.

O avançado das águias distanciou-se assim, de Pedro Gonçalves e Fran Navarro, que partiram para a 11.ª jornada com seis golos. O atacante do Sporting ficou em branco nesta ronda, mas o espanhol só entra em campo no domingo.

Também Rafa, que marcou na goleada do Benfica, segue na perseguição ao colega de equipa, já que chegou aos seis golos.

Lista de melhores marcadores:

Gonçalo Ramos (Benfica): sete golos;

Rafa (Benfica): seis golos;

Pedro Gonçalves (Sporting): seis golos;

Fran Navarro (Gil Vicente): seis golos;

Mehdi Taremi (FC Porto): cinco golos;

Simon Banza (Sp. Braga): cinco golos;

Aziz Yakubu (Rio Ave): cinco golos;

João Mário (Benfica): quatro golos;

David Neres (Benfica): quatro golos;

Héctor Hernández (Desp. Chaves): quatro golos;

Evanilson (FC Porto): quatro golos;

Nuno Santos (Sporting): quatro golos;

Ricardo Horta (Sp. Braga): quatro golos;

Vitinha (Sp. Braga): quatro golos.