Gonzalo Calsada confirmou, esta terça-feira, a saída do Estrela da Amadora, poucos meses após ter sido contratado ao Getafe.

Através das redes sociais, o avançado espanhol de 24 anos comunicou a rescisão por mútuo acordo com o emblema tricolor e assegurou que esta passagem por Portugal «não correu como esperava».

Além disso, Gonzalo Calsada garante que «acontecimentos muito graves e injustos» impediram-no de competir pela equipa principal do Estrela da Amadora, sendo que somou apenas um jogo durante este período.

«Há alguns dias deixei de ser jogador do Estrela da Amadora. A minha passagem pela primeira divisão de Portugal, onde cumpri o sonho que tinha desde pequeno, não saiu como esperava. Depois de vários acontecimentos muito graves e injustos que me prejudicaram e impediram de competir, chegámos a um acordo para rescindir o contrato», pode ler-se.

Leia aqui a mensagem de Gonzalo Calsada: