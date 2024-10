Declarações de Gonzalo García, treinador do Arouca, em conferência de imprensa posterior ao Estoril-Arouca (4-1), neste sábado:

[Análise ao jogo]

«Estivemos bem, começámos bem com a bola. Tivemos um par de ocasiões e marcámos golo. Depois começámos a perder a concentração, a cometer erros em passes fáceis e demos vida ao Estoril, que quis ganhar mais do que nós, isso é certo. Faltou disciplina, posicionamento, bastantes coisas a partir do 1-0. Na segunda parte, tivemos mais ocasiões e um momento para fazer o 2-2.»

[Penálti perdido ditou resultado?]

«Tivemos ocasiões antes, é certo que era uma grande ocasião, mas esse momento acabou por nos matar. Sinto que, tirando isso, nós não quisemos ganhar.»

[Como avalia a forma como sofreu os golos?]

«O primeiro golo nasce de um canto nosso. Depois, no 3-1, parece que temos um jogador mal colocado, tenho de ver melhor a jogada. Passado é passado e eu tenho grande parte da culpa. Há jogos em que jogamos melhor e não ganhamos. Fomos à baliza do Estoril 15 vezes. Agora é trabalhar.»