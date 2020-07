A FIGURA: Plata

Como está a crescer o equatoriano. Foi ele quem iniciou a jogada do primeiro golo, deixando para trás Rúben Fernandes antes de cruzar à procura de Sporar e a bola chegar a Wendel. E depois, surgiu muito oportuno a aproveitar um erro clamoroso de Claude Gonçalves e a marcar o segundo.

O MOMENTO: Claude desembrulhou o presente e Plata agradeceu (49m)

O Sporting tinha entrado com tudo na segunda parte e Wendel falhou escandalosamente o 2-0 logo a abrir. O erro seguinte foi de Claude Gonçalves, médio que jogou adaptado a lateral direito e arrancou um cruzamento… na área errada. Colocou a bola nos pés de Plata, que não perdoou e deu tranquilidade ao leão.

OUTROS DESTAQUES

Quaresma

O jovem central do Sporting fez, provavelmente, a exibição mais autoritária desde que se tornou aposta na equipa principal do Sporting. Lourency até ameaçou complicar-lhe a noite, mas o menino foi crescendo com o jogo e tornou-se intransponível.

Wendel

Marcou o terceiro golo da época, igualando a marca da temporada passada. Mas é o único culpado de não a ter ultrapassado. O médio brasileiro ainda deve estar a tentar perceber como falhou aquele lance a abrir a segunda parte, quando surgiu isolado na cara de Dênis, com tempo e espaço para tudo… até para falhar. Ainda assim, bom jogo de Wendel, que teve a preciosa ajuda de Matheus Nunes, também muito bem a segurar o meio-campo.

Tiago Tomás e Joelson

Ronaldo e Yazalde. ‘Sem pressão, miúdos.’ Parece ter sido essa a mensagem transmitida a Tiago Tomás e Joelson, mais dois meninos da formação do Sporting, lançados por Rúben Amorim em noite de festa dos 114 anos do clube. Nas costas, os jogadores, de 18 e 17 anos, respetivamente, levaram os nomes de Ronaldo e Yazalde. Tiveram pouco tempo para se mostrar. Mas têm todo um futuro pela frente

Rúben Ribeiro

Veio a Alvalade com vontade de deixar marca e esteve perto disso mais do que uma vez. Sempre muito interventivo, viu um golo ser-lhe anulado e outro – de canto direto!! – negado por Maximiano. Marcou de penálti em cima do minuto 90 e não festejou, em respeito pela equipa que representou durante meia época.