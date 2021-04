O Sporting continua a preparar a receção de domingo (20h00) ao Famalicão, referente à 26.ª jornada da Liga 2020/21. O grupo às ordens de Ruben Amorim realizou mais uma sessão de trabalho em Alcochete.



Nuno Mendes, remetido a tratamento face à lesão contraída em Moreira de Cónegos, é a única baixa no plantel.



Nas imagens disponibilizadas pelo clube é possível perceber que Gonzalo Plata está feliz com a recente reintegração na equipa principal, depois de um período no Sporting B.



O selecionador do Equador aconselhou Plata a procurar outro clube, mas o jovem extremo tem uma nova oportunidade para convencer Ruben Amorim.