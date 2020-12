Gonzalo Plata está recuperado da covid-19 e vai ser reintegrado nos treinos do Sporting, nesta quarta-feira.

O internacional equatoriano tinha entrado em isolamento ao regressar da seleção, uma vez que apresentou sintomas ligeiros. O teste à covid-19 realizado posteriormente teve resultado positivo, e por isso o jogador esteve afastado dos trabalhos.

Agora recuperado, Gonzalo Plata regressa às opções de Rúben Amorim, e vai integrar a preparação do jogo com o Famalicão, do próximo sábado.