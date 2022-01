O jovem francês Gorby Baptiste marcou o golo do triunfo do Sp. Braga diante do Sporting, aos 97 minutos.

Após um erro de Gonçalo Inácio, com um passe falhado em zona proibida, a bola sobrou para André Horta que tocou para o jovem francês. Com via aberta pelo corredor central, Gorby disparou rasteiro de fora da área para colocar o resultado final em 2-1.

Veja o golo: