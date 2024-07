A Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) celebrará acordos com várias federações desportivas, a fim de acelerar as autorizações de residência para os atletas extracomunitários, anunciou esta terça-feira o Governo.

Em comunicado, o Ministério da Presidência referiu que esteve reunido com «federações desportivas de várias modalidades (andebol, basquetebol, futebol, patinagem e voleibol) para clarificar os procedimentos de contratação de atletas e a respetiva concessão de autorização de residência».

Assim, a AIMA, a Unidade de Coordenação de Estrangeiros e Fronteiras (UCFE), as várias federações desportivas e a Liga celebrarão protocolos relativos «aos procedimentos para a autorização de residência, incluindo as situações que carecem de especial celeridade devido aos constrangimentos temporais inerentes aos períodos de transferência de atletas extracomunitários».

O Governo recorda que, «para as situações de difícil compatibilização com os constrangimentos temporais inerentes aos curtos períodos de transferência de atletas, a Lei dos Estrangeiros já prevê que seja possível a concessão da autorização de residência temporária a cidadãos estrangeiros por razões de interesse público decorrentes do exercício de uma atividade relevante no domínio desportivo».

Nesse sentido, «a situação específica dos atletas profissionais, a relevância económica e social e o interesse público do desporto profissional justificam procedimentos que permitam um processamento célere da sua situação documental em território nacional, designadamente nos curtos períodos de contratação e inscrição de atletas».

O recurso a este procedimento é «justificável, desde logo nos períodos de transferência da época desportiva de 2024/25», perante a «necessidade de adaptação dos clubes à legislação atualmente em vigor em matéria de migrações», acrescenta o Governo.

A 3 de junho, o executivo de Luís Montenegro pôs termo à manifestação de interesse na regularização dos estrangeiros em Portugal, ao exigir que os imigrantes iniciem o processo de regularização da permanência antes da chegada a Portugal, junto de consulados ou embaixadas lusas.