Reinaldo Teixeira, presidente da Liga, reuniu-se esta quinta-feira com o Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Paulo Simões Ribeiro, para manifestar a preocupação dos clubes face ao anunciado aumento de 15% no valor tabelado do policiamento obrigatório no futebol profissional.

Segundo a nota divulgada pela Liga, Paulo Simões Ribeiro reconheceu os constrangimentos financeiros e admitiu que os custos associados às operações de segurança têm um peso cada vez mais relevante.

Durante a reunião foi ainda debatida a atribuição aos promotores dos jogos dos custos de segurança pública no exterior dos estádios, uma questão que continua a gerar «incompreensão generalizada entre as Sociedades Desportivas».

No âmbito da discussão da nova portaria relativa aos serviços remunerados, foram esclarecidos alguns pontos considerados essenciais, como a manutenção do período mínimo de horas de serviço e a defesa do «princípio da proporcionalidade», que tem em conta a avaliação do risco de cada evento para a mobilização dos meios de segurança.

O encontro serviu também para abordar outros temas como o combate à pirataria e à contrafação, a utilização de pirotecnia e o consumo de bebidas de baixo teor alcoólico nos estádios.