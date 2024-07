O Governo apresentará, esta terça-feira, uma solução para, pelo menos, reduzir o impacto da nova legislação sobre a imigração no desporto. Numa reunião com a Liga, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, debaterá o tema com Pedro Proença.

O encontro está agendado para as 17h30 e contará com a participação de vários Ministérios e Federações.

«A Liga e os clubes continuam a acreditar numa solução sustentada e eficaz, capaz de dar resposta estrutural ao impacto da recente alteração à legislação, que está já a afetar gravemente a capacidade de atuação de clubes no mercado, mas reforça igualmente a necessidade de urgência na resolução de uma matéria que ameaça a sustentabilidade e competitividade do futebol profissional, sobretudo no panorama internacional», lê-se numa nota publicada esta segunda-feira.

Na quarta-feira, a Liga reunirá com os 34 emblemas dos campeonatos profissionais. O mercado de transferências deste verão encerrará a 2 de setembro.

De recordar que, a 3 de junho, o Governo exigiu aos imigrantes que iniciem os processos de regularização e permanência antes da chegada a Portugal, junto dos consulados ou embaixadas lusas.

Doze dias depois, a Federação Portuguesa de Futebol mostrou-se apreensiva com essa alteração legislativa, ratificada em Conselho de Ministros, interrogando a hipótese de «ser utilizado um regime de exceção já previsto».

Por sua vez, a Liga apelou a uma «solução urgente», alinhada com cinco federações (futebol, andebol, basquetebol, patinagem e voleibol).