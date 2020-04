Com um longo passado na formação do FC Porto, André Castro conta com um registo impressionante na equipa principal do Dragão: nas três épocas em que fez parte do plantel azul e branco – 2007/08, 2010/11 e 2012/13 – os portistas foram sempre campeões nacionais.

Numa conversa promovida nas redes sociais do clube, na qual participaram também Gonçalo Paciência, Diogo Dalot e Rúben Neves, o médio de 32 anos, em tom de brincadeira, deu a receita para o clube festejar mais vezes.

«Se o FC Porto quiser ser campeão já sabe, tenho de estar no plantel», disse, num tom descontraído.

O atual jogador do Goztepe recordou ainda o famoso golo de Kelvin frente ao Benfica, «o mais especial» que viveu ao serviço do FC Porto, e recordou os primeiros tempos nos seniores dos azuis e brancos.

A primeira vez que fui campeão foi no Dragão, foi lá a festa, e lembro-me perfeitamente que o Pedro Emanuel e o Meireles pegavam muito em nós [jovens] para nos integrarem. Não me senti muito campeão, por assim dizer, como não entrei muitos jogos não senti aquela alegria de ser campeão. Fui campeão, mas não me senti campeão», recordou.

«Se calhar agora o respeito [que existia antigamente] está a perder-se, na minha altura era diferente. O Nuno Espírito Santo, por exemplo, se não o tratava por você era quase. (…) Agora é diferente, se chegar um miúdo entramos mais nas brincadeiras e já não nos damos tanto ao respeito. É diferente.»

Rúben Neves, por sua vez, revelou os planos para o futuro e confessou que quer regressar ao clube onde se formou.

«Se não fosse jogador acho que estaria ligado ao futebol na mesma. Tenho muito ciente na cabeça a ideia de ser treinador. Outra área que gosto é a da fisioterapia e gostaria de tentar no final da carreira», referiu o jogador do Wolverhampton.

«Sem dúvida que penso em regressar ao FC Porto. Tive a infelicidade de não ganhar nada, portanto acho que é mais uma razão para querer voltar. Se tudo correr bem e tiver essa oportunidade, obviamente que gostaria de voltar», prosseguiu.

O jovem médio contou ainda um episódio curioso que viveu no balneário portista, com José Sá como protagonista: «O José Sá nunca levava shampoo e um dia chegou lá todo contente a dizer que tinha shampoo. Aquilo começou a fazer muita espuma. E o Varela olhou para o frasco e o shampoo era de cão. O Sá depois disse: ‘A minha mulher meteu isto lá em cima, eu de manhã peguei e vim embora’.»