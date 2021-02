O presidente do Grémio, Romildo Bolzan, explicou a transferência de Pepê para o FC Porto. Os dragões oficializaram a contratação do extremo brasileiro para 2021/22 a troco de 15 milhões de euros.



«O Grémio saiu satisfeito do negócio. O Pepê é um atleta praticamente formado aqui e é um grande jogador de futebol. Desde o ano passado que havia esse trabalho para ele sair para o FC Porto. Dissemos claramente que ele teria de jogar a final da Taça do Brasil após o fecho da janela de transferências. O FC Porto aceitou fazer os pagamentos para levar o jogador em junho e a negociação andou. Foi um preço razoável, de mercado e o Grémio tem uma mais-valia de 12,5% num negócio a partir dos 15 milhões», esclareceu, em declarações à Grémio TV.



«Havia uma vontade muito grande do jogador em ir para o FC Porto e o FC Porto tinha uma enorme vontade em tê-lo. Como negócio foi bom para o Grémio. O Pepê vai fazer 24 anos e estava na hora de experimentar uma situação dessas», acrescentou.



Mais de quatro anos após ter chegado ao Grémio, Pepê comprometeu-se com o FC Porto até 2026.



Veja a intervenção do presidente do Grémio acerca da transferência de Pepê a partir dos 36 minutos: