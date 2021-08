Já depois de o Grenoble ter anunciado publicamente o negócio, foi a vez do Famalicão confirmar a contratação de Charles Pickel.



O médio de origem suíça tem 24 anos e assinou pelos minhotos até 2025.



Formado no Basileia, Pickel chegou a estrear-se a equipa principal, mas foi no Grasshoppers que brilhou. Acabou por transferir-se para o Grenoble em 2019/20, clube que representou em 70 ocasiões e do qual se tornou uma figura icónica.