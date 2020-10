O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, já pôde contar com o guineense Nanu. O ex-Marítimo treinou-se pela primeira vez no Olival onde os dragões preparam o clássico com o Sporting, em Alvalade, neste sábado.

De resto, vários internacionais continuam ausentes uma vez que estão ao serviço das respetivas seleções. São os casos de Pepe e Sérgio Oliveira (Portugal); Diogo Costa, Diogo Leite e Fábio Vieira (Portugal Sub-21); Zaidu (Nigéria); Loum (Senegal); Medhi Taremi (Irão) e Corona (México). Grujic foi apresentado nesta terça-feira, mas não consta na informação de treino publicada pelo FC Porto, pelo que se presume que não treinou a equipa.



No boletim clínico continuam Marchesín (tratamento e ginásio), Mbaye (tratamento) e Marcano (tratamento e ginásio).