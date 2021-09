O FC Porto continuou, esta quinta-feira, a preparação para o Clássico frente ao Sporting, da quinta jornada da Liga.



Pelo segundo dia consecutivo, Sérgio Conceição não pôde contar com 14 jogadores que estão ao serviço das respetivas seleções: Diogo Costa, Pepe, Otávio, João Mário, Vitinha, Fábio Vieira, Francisco Conceição, Nanu, Mbemba, Zaidu, Uribe, Luis Díaz, Corona e Taremi.



Já Marchesín realizou apenas tratamento e ginásio enquanto Grujic fez treino integrado condicionado.



O FC Porto volta a treinar esta sexta-feira, às 10h30, no Olival. O jogo em Alvalade está agendado para as 20h30 do dia 11 de setembro.