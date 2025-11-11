Com um terço de campeonato já concluído, há vários jogadores a destacarem-se e o Maisfutebol vai reunir os melhores por posição nos próximos dias. E como uma equipa deve ser construída de trás para a frente, começamos pelos guarda-redes.

É fácil de prever, até porque o FC Porto tem a defesa menos batida da Liga, que Diogo Costa está no topo da maioria dos rankings. No entanto, há vários parâmetros que o nosso jornal avaliou, com ajuda do SofaScore, para perceber quais os guardiões com melhor rendimento no campeonato português – e não é só o capitão do FC Porto.

Com apenas três golos sofridos neste campeonato, Diogo Costa tem a menor média de golos encaixados por jogo (0.27), seguindo-se Lazar Carevic e Andrew, de Famalicão e Gil Vicente, respetivamente. Estes são dois dos guarda-redes com maior protagonismo na Liga e que só sofreram cinco golos em 11 jornadas – menos até do que Rui Silva e Anatoliy Trubin.

Andrew e Carevic são os «outsiders»... e o estranho caso de Samuel Soares

Diogo Costa destaca-se também por ser o guarda-redes com mais «clean sheets» esta temporada – não sofreu golos em oito jornadas. Mas Andrew e Carevic estão logo atrás, com sete jogos sem sofrer golos.

O guarda-redes do Famalicão, de resto, é o «inimigo» dos golos esperados. Carevic soma 4.87 golos evitados nestas 11 primeiras rondas do campeonato e Andrew está bem perto, com 4.08. O terceiro melhor é André Ferreira, do Moreirense, que fica pelos 2.58.

Neste capítulo, há um guarda-redes que salta à vista. Samuel Soares é o habitual suplente de Trubin e só participou em dois jogos no campeonato, mas evitou 2.08 golos, ou seja, é o quarto melhor neste parâmetro.

Apesar de ser o guardião com mais golos evitados, Carevic nem é o que faz mais defesas. Bernardo Fontes, do Tondela, já acumulou 47, o máximo na Liga. Os beirões ocupam a penúltima posição do campeonato e este número pressupõe que o brasileiro é colocado mais vezes à prova do que outros companheiros de posição de outras equipas.

Miszta, do Rio Ave, ocupa o segundo lugar, enquanto na terceira e quarta posições estão, mais uma vez, Carevic e Andrew, respetivamente.

O rei dos penáltis e o empate entre Diogo Costa e Rui Silva

O guarda-redes do Gil Vicente merece ainda outra referência, neste caso pela eficiência nos penáltis. Andrew defendeu dois de três penáltis e lidera esta estatística.

Passando para o último tópico de análise e porque o papel do guarda-redes já não se limita à defesa da baliza, Diogo Costa também lidera no que toca ao jogo de pés, mas aqui tem a companhia de Rui Silva. Os guarda-redes de FC Porto e Sporting registam uma precisão de 48 por cento nas bolas longas.

O campeonato é longo e ainda faltam dois terços para o o final, embora já se possam tirar conclusões para antecipar o seu desfecho. Percorra a galeria associada e confira quem são os guarda-redes que se estão a destacar em diferentes parâmetros.