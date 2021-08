A FIGURA: Guilherme Schettine

Entrou na segunda parte com os olhos postos no golo. Primeiro fez a assistência para o lance em que Zohi esteve muito perto de marcar. Depois foi mesmo a vez de ser ele o autor do remate. Passou pelos centrais do Tondela e, perante a saída de Pedro Trigueira, fez o chapéu que deu o segundo golo do Vizela.

O MOMENTO: Golo de Schettine, 90+8

Se é possível falar em justiça no futebol, este golo veio trazer precisamente isso ao encontro. O Vizela esteve sempre mais forte no encontro, mais rematador, mais perigoso. Sofreu primeiro, mas não baixou os braços. Chegou ao empate, mas um ponto parecia ser pouco para a formação de Álvaro Pacheco naquele que foi o seu primeiro golo em casa (embora emprestada) no regresso à Liga, 36 anos depois. Guilherme Schettine, ao cair do pano, deu o prémio merecido à luta e entrega vizelense.

Outros destaques:

Kiko Bondoso – Já tinha sido um dos homens mais perigosos do Vizela na segunda parte, mas na segunda conseguiu mesmo marcar quando, num canto, a bola sobrou para ele na área. É o autor do primeiro golo do Vizela esta temporada, o primeiro neste regresso à Liga.

Samu – Andou perto do golo, acabou por não marcar, mas faz o excelente passe que isolou Schettine para marcar o golo da vitória.

Pedro Trigueira – Sai do golo com dois golos sofridos, mas também algumas grandes defesas, que impediram que os vizelenses, que mais pressionaram no jogo, conseguissem marcar mais cedo.

Daniel dos Anjos – Entrou por diversas vezes com perigo na área do Vizela e acabou por ganhou o penálti com que João Pedro fez o golo do Tondela.

Eduardo Quaresma – Uma boa exibição, sobretudo na segunda parte, em que fez algumas arrancadas pelo meio campo a ajudar a equipa no momento atacante. Ainda tento o corte no lance de Schettine, mas não conseguiu.