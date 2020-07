O Gil Vicente foi multado em 2.550 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol pela falta do treinador Vítor Oliveira à flash interview após o triunfo por 2-1 ante o V. Guimarães, no Estádio D. Afonso Henriques, na quinta-feira, no duelo da 31.ª jornada da I Liga.

A ausência do técnico do Gil Vicente foi justificada, à luz do relatório do delegado da Liga e «de acordo com informação do seu diretor de imprensa», com o facto de os jogadores terem levado o treinador «para debaixo dos chuveiros na comemoração da vitória que garantiu a manutenção», estando Vítor Oliveira «completamente encharcado».

Pelo sucedido, o Gil Vicente enviou o adjunto Mário Nunes à flash, acabando castigado por infração ao artigo 91 do Regulamento de Competições.

Os barcelenses, que entraram em tempo de compensação a perder em Guimarães, deram a volta ao jogo com golos de Rúben Ribeiro (90+3m) e Kraev (90+9), anulando o tento de Bruno Duarte (63m).