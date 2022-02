Momento do jogo: a cabeçada triunfal de Luís Santos

Minuto 85. O jogo estava empatado e podia cair para cada um dos lados. O Estoril tinha acabado de afastar uma bola da sua área, mas Abascal recuperou sobre a esquerda e mandou um balão para a área quando a defesa canarinha já vinha a subir. Luís Santos, em sentido contrário saltou nas alturas e desviou de cabeça para as redes de Daniel Figueira. O Boavista estava pela segunda vez na frente do marcador e, desta vez, ao fim de oito jornadas, não ia deixar escapar a vitória.

Figura: Gustavo Sauer com duas assistências

Grande exibição do brasileiro natural de Joinville. Abriu caminho para o primeiro empate, com um empate a rasgar a defesa do Estoril e a abrir caminho para a entrada de Musa que atirou a contar. Já na segunda parte, marcou o livre que permitiu a Abascal colocar o Boavista pela primeira vez na frente. Jogou mais sobre a direita, mas trocou algumas vezes de flanco com Yusupha. Conseguiu oferecer profundidade à sua equipa, com constantes investidas sobre as alas, combinando muito bem com Nathan.

Outros destaques:

Rodrigo Abascal

Foi determinante no triunfo do Boavista com um golo e uma assistência. Sentiu algumas dificuldades no início do jogo para travar a entrada do Estoril, mas acabou por encontrar um equilíbrio com Makouta que, depois, permitiu à sua equipa crescer. Marcou o 2-1, com um oportuno desvio de cabeça, após um livre de Gustavo Sauer, depois foi ele que cruzou para o golo de Luís Santos no 3-2. Um cruzamento largo, junto à linha lateral, que apanhou a defesa canarinha descompensada.

Mboula

O extremo espanhol já tinha dado bons sinais na derrota em Alvalade e esta tarde voltou a deixar claro que chegou para lutar por um lugar no onze de Bruno Pinheiro. Um jogador de raça, com músculo, que ganha muitos duelos individuais, e chega facilmente à linha de fundo. Tem ed trabalhar melhor os cruzamentos, mas muitas vezes prescinde deles e tenta derivar para o interior da área. Teve sempre muito em jogo e esteve perto de marcar ainda primeira parte.

Francisco Geraldes

Com André Franco no banco, assumiu a batuta do meio-campo do Estoril e até entrou muito bem no jogo, fazendo a bola circular e a aparecer muitas vezes na zona de finalização, mas foi perdendo gás e influência no jogo.

Javi Garcia

Jogou adaptado a central, mas, quando o Boavista tinha bola, subia muitas vezes para o meio-campo onde recuperou muitas bolas.