O golo do futebolista brasileiro Gustavo Sauer, apontado no Benfica-Boavista da sexta jornada da I Liga, foi eleito o melhor do mês de setembro no principal campeonato, confirmou esta manhã a Liga.

Em nota oficial através do Twitter, o organismo refere que o golo de Sauer reuniu a preferência, pela «soma total dos votos recolhidos na votação Twitter, Facebook e Instagram da Liga».

Inicialmente, o golo de Sauer tinha empatado com o de Rafa, do Benfica, apontado ante o Santa Clara, mas o desempate final sorriu ao jogador do Boavista.

Nesse jogo, Sauer marcou aos 32 minutos para fazer o 1-1 no marcador, mas os encarnados acabaram por triunfar, por 3-1.