Maurício Hanuch, antigo jogador argentino do Sporting, está em estado critico, internado com um cancro no estômago, depois de há dez anos ter recuperado de outro, nos rins, com recurso a um transplante. O antigo jogador, agora com 43 anos, já esteve à beira da morte, mas a irmã, Yanina, fala agora em «esperança», em declarações uma rádio argentina.

«Ontem tivemos uma boa noite, está melhor e a evoluir bem. O estado é crítico, está muito magro, perdeu peso, há um mês que não come. No sábado os médicos pensaram que o íamos perder, mas graças a Deus não aconteceu. Está em terapia intensiva», contou a irmão do jogador que fez parte do plantel do Sporting que foi campeão em 1999/00.

Segundo conta Yanina, o cancro foi detetado em dezembro passado, quando o irmão foi submetido a uma intervenção cirúrgica para retirar um tumor. «Foi apanhado por um cancro de estômago muito forte, estava a fazer quimioterapia e decompôs-se. O fígado deixou de funcionar e o rim também já não funciona. É um milagre que esteja a recuperar aos poucos», acrescentou.

Yanina fez ainda questão de agradecer as muitas mensagens de apoio que tem recebido nos últimos dias. «Obrigado pelas correntes de apoio e de oração, neste momento podem ajudar-nos com espiritualidade. A pandemia do coronavírus não nos permite estar sempre ao lado dele, só o vimos durante pouco tempo, mas é um guerreiro, está a dar muita luta», contou ainda a irmão de Hannuch.

Maurício Hanuch foi contratado em 1999, juntamente com Julian Kmet, mas depois foi cedido, a meio da época ao Estudiantes. Nas épocas seguintes foi ainda cedido pelos leões ao Santa Clara e, depois, ao Badajoz.