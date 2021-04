O Benfica chegou ao quarto golo ante o Paços de Ferreira por Haris Seferovic, aos 78 minutos de jogo, no duelo da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O avançado suíço recebeu o passe de Everton, rodou sobre um adversário e rematou ainda fora da área para o 0-4 no marcador e o bis no jogo.

Seferovic chega aos 16 golos no campeonato e está agora isolado no topo da lista, com mais um golo que o sportinguista Pedro Gonçalves.