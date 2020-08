O Sporting de Braga anunciou, esta sexta-feira, as saídas de Pablo e de Alef numa nota divulgada no seu site oficial.



Depois de uma cedência ao Rubin Kazan na época passada, o defesa brasileiro volta a sair por empréstimo desta feita para os turcos do Hatayspor. Por sua vez, o médio de 25 anos foi transferido a título definitivo para os húngaros do MOL Fehérvár.



Recorde-se que Alef chegou à Pedreira em 2015 mas apenas cumpriu um jogo na equipa principal dos minhotos, passando por sucessivos empréstimos.