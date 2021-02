O Conselho de Arbitragem decidiu afastar o árbitro Hélder Malheiro do jogo Farense-Moreirense, da 18.ª jornada.

Em causa, ao que o Maisfutebol apurou, estão erros identificados no trabalho realizado na vitória do Gil Vicente sobre o Boavista, em jogo da 17ª ronda, realizado esta sexta-feira, no Bessa.

O Conselho de Arbitragem entende que Hélder Malheiro errou ao assinar penálti a favor da equipa gilista, ao minuto 23, e mais tarde ao não assinalar falta de Pedro Marques no outro golo da equipa visitante, que venceu por 2-1.

Hélder Malheiro vai assim ficar de fora dos jogos dos próximos dias, e será substituído no Farense-Moreirense por Iancu Vasilica.

De recordar que Artur Soares Dias foi o árbitro nomeado para o Sp. Braga-FC Porto deste domingo (20h45).

Hugo Miguel vai estar no Benfica-Famalicão, de segunda-feira (19h), e Nuno Almeida no Gil Vicente-Sporting, que fecha a ronda na terça-feira (21h).

Nomeações da Liga:

SC Braga-FC Porto

Árbitro: Artur Soares Dias

Assistentes: Rui Licínio e Paulo Soares

4.º árbitro: David Silva

VAR: João Pinheiro

AVAR: Tiago Costa

SC Farense-Moreirense FC

Árbitro: Iancu Vasilica *

Assistentes: Álvaro Mesquita e Tiago Mota *

4.º árbitro: Flávio Lima

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Sérgio Jesus

SL Benfica-FC Famalicão

Árbitro: Hugo Miguel

Assistentes: Bruno Jesus e Ricardo Santos

4.º árbitro: Dinis Gorjão

VAR: Luís Godinho

AVAR: Rui Teixeira

Marítimo M-CD Santa Clara

Árbitro: Rui Costa

Assistentes: Nuno Manso e João Bessa Silva

4.º árbitro: João Gonçalves

VAR: Vasco Santos

AVAR: Bruno Rodrigues

Belenenses SAD-Vitória SC

Árbitro: André Narciso

Assistentes: Paulo Brás e Marco Vieira

4.º árbitro: Bruno Rebocho

VAR: Gustavo Correia

AVAR: Inácio Pereira

FC Paços de Ferreira-Portimonense SC

Árbitro: Manuel Mota

Assistentes: Jorge Fernandes e Luciano Maia

4.º árbitro: João Casegas

VAR: Iancu Vasilica

AVAR: Álvaro Mesquita

Rio Ave FC-CD Tondela

Árbitro: Vítor Ferreira

Assistentes: Nélson Cunha e Valdemar Maia

4.º árbitro: Rui Lima

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Rui Cidade

Boavista FC-CD Nacional

Árbitro: Fábio Melo

Assistentes: Pedro Ribeiro e Carlos Campos

4.º árbitro: Carlos Macedo

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Paulo Miranda

Gil Vicente FC-Sporting CP

Árbitro: Nuno Almeida

Assistentes: André Campos e Pedro Felisberto

4.º árbitro: João Malheiro Pinto

VAR: António Nobre

AVAR: Nélson Pereira

* Alteração no dia 6 de fevereiro às 10h50