O futebolista brasileiro Henrique Buss, do Belenenses, confirmou, este domingo, as negociações para rumar ao Coritiba.

«As coisas estão a encaminhar-se de alguma forma, mas não há data. Estamos a pensar no Belenenses e temos um jogo importante para dar sequência no campeonato. No futebol, as coisas acontecem muito rápido. Estamos focados em fazer a nossa parte, a cabeça está aqui e posso fazer um grande jogo em Tondela», afirmou o internacional brasileiro.

Henrique afirmou que foi uma opção sua, mas que não abala o foco na equipa azul, em vésperas da 32.ª jornada.

«Foi uma temporada muito boa para mim e para muitos jogadores. Há malta jovem de muita qualidade que, com certeza, vai dar muitas alegrias ao Belenenses. Um ano de aprendizagem, de muita luta, mas um ano muito bom. Estou muito feliz pela temporada que tenho feito», afirmou o defesa, que participou no Mundial 2014 pelo Brasil.

O jogador da equipa orientada por Petit nomeou o iraniano Taremi como o avançado mais difícil que marcou esta época, tendo destacado também o seu treinador como «peça fundamental» na caminhada do Belenenses.

Quem também ruma ao Coritiba é o ex-Desportivo de Chaves, William.

O Belenenses joga em Tondela às 16 horas de terça-feira.