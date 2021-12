Figura: Beltrame



O italiano ofereceu critério e qualidade em posse ao Marítimo – a equipa teve mais bola que o adversário – e mostrou por que razão já fez mais jogos este ano do que em toda a época passada. O jogador formado na Juventus foi, de resto, o autor do único remate enquadrado dos insulares em toda a primeira parte. Beltrame foi sinónimo de qualidade e irreverência e manteve o nível exibicional até final, mantendo a equipa na discussão do resultado. Pelo que jogou e criou, mereceu inteiramente a distinção de figura do jogo.



Momento: Henrique silencia o Bessa, minuto 90+5



Petit parecia estar prestes a estrear-se com um triunfo. Porém, no quinto dos nove minutos de compensação dados pelo árbitro Hélder Malheiro, o Boavista viu a vitória escapar-lhe. Depois de um bom cruzamento de Clésio, Henrique conseguiu um cabeceamento perfeito e tornou a noite no Bessa (ainda mais) gelada.





Outros destaques:



Henrique: se o Marítimo sai do Bessa com um ponto, a responsabilidade é quase toda do brasileiro. Lançado ao intervalo para o lugar do «apagado» Vidigal, Henrique foi o autor do golo insular aos 90+5. Um golpe de cabeça perfeito que deixou Beiranvand sem hipótese de defesa.



Musa: marcou quinto golo em dez presenças na Liga, números interessantes para o avançado que chegou já com o campeonato em andamento. Longe de ser um jogador refinado, o internacional sub-21 croata voltou a provar que não se dá mal a jogar de costas para a baliza, um aspeto importante, visto que permitiu à equipa «respirar» e ganhar metros. Musa precisou de oportunidade e meia – marcou na recarga a um disparo ao poste e esteve perto de ser decisivo não fosse o cabeceamento certeiro de Henrique. Foi aplaudido de pé aquando da sua saída.



Beiranvand: o internacional iraniano mostrou-se à altura nas poucas vezes em que foi colocado à prova. Beiranvand fez uma defesa notável na segunda parte para negar o golo a Joel e segurou a vantagem da pantera, mas não pôde fazer perante o desvio de Henrique.



Zainadine: funcionou como o pronto-socorro da equipa madeirense. Ao contrário de Matheus Costa que falhou no lance do golo, o moçambicano foi limpando naquele seu jeito característico todas as jogadas ofensivas do Boavista. Manchou, porém, sua exibição ao ser expulso por acumulação de cartões amarelos à entrada para os vinte minutos finais.