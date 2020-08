Heriberto está de saída do Benfica de forma definitiva ao fim de quatro temporadas e, este domingo, despediu-se do emblema encarnado, assinalando a partida do clube com a «resiliência e aprendizagem» no ciclo iniciado em 2016.

«Chegou ao fim a minha ligação a esta grande instituição, levo grandes recordações destes quatro anos, dois jogando pela equipa B e outros dois emprestado. Anos de muita resiliência e aprendizagem a nível profissional e pessoal», referiu, através da rede social Instagram, na manhã deste domingo.

Heriberto chegou ao Benfica em 2016, oriundo dos juniores do Belenenses, depois de ter feito praticamente toda a formação no Sporting. Nas águias, jogou apenas pela equipa B, nas épocas 2016/2017 e 2017/2018, com um total de 84 jogos e 29 golos. Em 2018/2019 foi cedido ao Moreirense (36 jogos, quatro golos) e, em 2019/2020, ao Boavista (30 jogos, quatro golos).

Tal como o Maisfutebol noticiou, o jogador está a caminho do campeonato francês, para jogar no Brest.